【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は１５日放送の米保守系ＦＯＸビジネスのインタビューで、対イラン軍事作戦は「終了間近だ」と述べた。米大衆紙ニューヨーク・ポストには、イランとの戦闘終結に向けた２回目の協議が１４日から「２日以内」にパキスタンの首都イスラマバードで開催される可能性があるとの認識を示した。トランプ氏はＦＯＸビジネスに、イラン側が「とても合意を望んでいる」と語った。ただ、核兵