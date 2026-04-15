中道改革連合の小川代表は15日の会見で、衆院選落選者への支援金交付について「政治活動を支えていくためのものだ」と説明した。中道は、小選挙区の総支部長を継続する落選者の一部に「政治活動支援金」として月額40万円の支給を検討していて、年内に70人程度を対象とすることを想定している。小川氏は「非常に資金難の中ではあるが、できるだけ多くの惜敗者に届けて政治活動を支援していきたい」と語った。そして、「生活資金かと