秋元康氏プロデュースの１１人組アイドルグループ・ＷＨＩＴＥＳＣＯＲＰＩＯＮが１５日、都内で８ｔｈデジタルシングル「７秒のレジスタンス」リリースイベントを開催した。今にも雨が降り出しそうな野外で新曲を披露した。「７秒のレジスタンス」や初パフォーマンスとなった「その世界線を生きている」などを熱唱し、ＣＯＣＯ（２０）は「皆さんのおかげまだ雨は降っていません！」と熱い声援に感謝した。最後は雨が降り