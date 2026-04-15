中国メディアの河南手機報によると、河南省洛陽市にある無料のボタン公園で11日、客が管理員の制止を振り切りボタンの枝を折って記念撮影するということがあった。折られたボタンの枝を手にしながら現場の秩序を保とうとする管理員の姿が撮影された。撮影した女性によると、枝を折った人は注意されると言い返すなどしていたが、周囲にいた多くの人にさらに注意されると、その場を離れたという。SNS上では「ボタンは成長がとても遅