中国航空工業集団によると、中国で独自に開発されたHH-200航空商用無人輸送システムの初の飛行試験を陝西省・蒲城県で実施し、この22分間におよぶ試験は成功を収めました。航空機の各システム装置はその過程を通じて正常に動作し、飛行姿勢は安定し、状態は良好を保ったとのことです。試験は予定の飛行項目を順調に完了しました。HH-200航空商用無人輸送システムは無人機と地上システムにより構成され、無人機の最大商業積載能力は