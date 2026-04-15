フリーアナウンサーの高橋真麻（44）が15日までに自身のブログを更新。貧血で立ち上がれない朝に食べたものを明かした。「貧血になりまして」と題したブログを更新。「早朝、貧血でもう立てないとなり、最後の力を振り絞って鷹匠壽で頂いた鴨肉を焼いて食べたらパワーがみなぎってきまして回復」とカモ肉を食べて症状が改善したことをつづった。カモ肉を調理する写真も公開。「食の大切さを改めて感じた朝でした」と振り返