◇パ・リーグオリックス3―1西武（2026年4月15日京セラD大阪）オリックスが連勝で、カード勝ち越しが決定。本拠地・京セラドームでは8連勝を記録した21年以来の7連勝を飾った。先発・エスピノーザが6回4安打無失点の力投で、開幕から3戦3勝。9回はベンチを外れたマチャドに代わって椋木が締め、プロ5年目で初セーブを記録した。打線は1点リードの5回2死一塁でこの日今季初昇格の来田が右翼への打球を放ち、西武・カナ