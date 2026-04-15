「第37回東京スプリント」（Jpn3）が大井競馬場で行われ、戸崎圭太騎乗の2番人気ドラゴンウェルズ（牡4＝藤原）が最内枠から逃げ切り、3連勝で重賞初制覇を飾った。地元の伏兵ティントレットが2着。JRAのヤマニンアルリフラが3着に入った。