熊本地震から10年、熊本の地震活動と今後の備えです。日本テレビ系列NNNの災害担当デスク、中濱弘道デスクとお伝えします。■中濱弘道デスク解説10年前の熊本地震は私たちの足元にある「活断層」の活動によって引き起こされた直下型の地震で大きな被害が出ました。熊本県内を南北方向に走る「日奈久断層帯」は最も発生確率が高い「Sランク」に分類されていて、地震への備えが欠かせません。30年以内の発生確率が3％以上のものを「S