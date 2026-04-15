◇パ・リーグ西武1―3オリックス（2026年4月15日京セラドーム）西武はオリックスに敗れ、3カードぶりの負け越しが決まった。先発の高橋光成投手（29）は7回8安打3失点で今季2敗目。個人での対オリックス戦は9連敗となった。高橋は初回に1死から連打からを浴び1死一、三塁のピンチ。オリックス4番のシーモアを一ゴロ併殺打の間に1点を失った。しかし2〜4回は抜群の制球で内野ゴロの山を築き、9者連続凡退に打ち取った。