◇パ・リーグ楽天-ソフトバンク（2026年4月15日みずほペイペイD）楽天・村林一輝遊撃手（28）が、2-2の8回2死から「初球弾」でチームに再びリードをもたらした。ここまで3打席無安打の背番号6は、「村林対策」でヘルナンデスから交代してマウンドに上がったばかりの尾形が投じた初球の155?直球を、左翼へ運んだ。2位と好調の楽天は、勝利すれば首位ソフトバンクに0・5ゲーム差と肉薄する。