菅井友香（30）、中村ゆりか（29）が15日、ダブル主演映画「チェイサーゲームW水魚の交わり」（太田勇監督、5月15日公開）完成披露舞台あいさつを都内で行った。24年にテレビ東京系で放送されたドラマシリーズの映画化。物語から7年後、恋人から家族になったヒロイン2人の人生の選択を描く。菅井は「恋愛から愛に変わって、一緒に過ごしているからこその感情が芽生えている。1人の女性として、体の変化とか、いろんな要素を丁寧