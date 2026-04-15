◆パ・リーグオリックス―西武（１５日・京セラドーム大阪）西武はオリックス相手に２連敗。早くも今季１０敗目となった。打線は２回１死二塁で、初めてＤＨではなく「６番・左翼」で先発出場した仲三が見逃し三振。３回２死一、二塁ではドラ１・小島が空振り三振と得点できず。７回２死で佐藤太陽内野手にプロ１号ソロが飛び出したが、反撃もここまでだった。先発・高橋光成投手は７回を投げ、球数は２戦連続の１００球超