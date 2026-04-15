◆パ・リーグソフトバンク―楽天（１５日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・中村晃内野手が貴重な今季初打点をマークした。１点を追う１死二、三塁。代打の中村晃が、カウント２―２から直球をたたいた。内野に弾んだ打球を前進守備の二塁・小深田がワンバウンドで収めてバックホーム。送球が少し浮いた隙間を、代走で出場していた三塁走者の庄子がヘッドスライディングで生還した。相手先発の古謝を捉えられていなか