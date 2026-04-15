体操の世界選手権（１０月１７日開幕、オランダ）代表２次選考会、愛知・名古屋アジア大会（９月１９日開幕）代表２次選考会を兼ねる全日本個人総合選手権は４月１６日、高崎アリーナで開幕する。２４年パリ五輪３冠の岡慎之助（徳洲会）は、１５日の公式練習後、会見に出席し、初優勝に向けて意気込みを伝えた。昨年の全日本選手権の個人総合では鉄棒でミスが出て橋本大輝（日本生命・セントラルスポーツ）に敗れており、「自