◆第３７回東京スプリント・Ｊｐｎ３（４月１５日、大井競馬場・ダート１２００メートル、良）大井競馬の白砂にスピード自慢の１４頭（ＪＲＡ５、南関東９頭＝マックスは競走除外）が集結。メンバー唯一の牝馬で３番人気のママコチャ（牝７歳、栗東・池江泰寿厩舎、父クロフネ）は最後の直線で外から脚を伸ばしたが、５着だった。川田将雅騎手は２０１０年のスーニ以来、１６年ぶりの同レース勝利とはならなかった。前走の高松