巨人のドラフト４位・皆川岳飛外野手（２２）が１５日から一軍に合流。甲子園の室内練習場に姿を現し、キャッチボールや軽いノックなどおよそ１時間汗を流した。昨１４日のハヤテ戦（静岡）終了後に「明日から甲子園」と突如、通達を受けたという皆川。「考えてもいなかったですし、想像もしていなかった。いつ呼ばれてもいい準備はしていたのでうれしい気持ちとやってやろうっていう気持ちの２つです」と顔をほころばせた。