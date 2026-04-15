女優の足立梨花が、１５日までに自身のＳＮＳを更新し、２年前に行った結婚式での夫との思い出ショットを公開した。２３年６月にボーカル＆手話パフォーマンスグループ「ＨＡＮＤＳＩＧＮ（ハンドサイン）」のＴＡＴＳＵと結婚した足立。「結婚式から二周年もうすぐ結婚から３周年…」と書き出すと、純白のウェディングドレス姿でタキシードで決めた夫と腕を組んだ写真を投稿した。続いて「今年もアニヴェルセルの松田社長か