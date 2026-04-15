元「日向坂４６」の佐々木美玲が１５日、都内で行われたドラマ「あの夜、社長の子どもを授かりました」（１６日スタート、木曜・深夜０時５９分、ＭＢＳほか）第１話先行上映＆トークイベントに超特急の森次政裕、和田雅成と出席した。献身的で自己評価が低いヒロイン（佐々木）と、一途（いちず）な愛を注ぐ御曹司（森次政裕）が繰り広げる一夜の過ちから始まる溺愛ラブストーリー。佐々木はファッション流通サイトの営業部で