◆第３７回東京スプリント・Ｊｐｎ３（４月１５日、大井競馬場・ダート１２００メートル、良）大井の白砂にスピード自慢の猛者１４頭（ＪＲＡ５、南関東９頭＝マックスが競走除外）が集結。笹川翼騎手が騎乗した４番人気のファーンヒル（牡７歳、大井・荒山勝徳厩舎、父キンシャサノキセキ）は最後の直線で勢いを失い、７着に終わった。昨年のＪＢＣスプリント・Ｊｐｎ１勝利以来の実戦だったが、大井に移籍後の連勝は３でストッ