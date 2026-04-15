鹿児島の未来のために頑張る人や団体を紹介するシリーズ「ちいきのチカラ」。 今回はこの春地域おこし協力隊の活動を終え、そのまま伊佐市に移住した機織り作家の女性です。ほれ込んだ鹿児島の地での新たな春に密着しました。 地域おこし協力隊 3年間の任期を終え (田中亜紀さん)「鹿児島県伊佐市地域おこし協力隊 ものづくり工芸 田中亜紀、この自己紹介はきょうでおわり」 拍手に包まれながらひとつの節目を迎えた