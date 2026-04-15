米３０年固定金利は６．４２％、住宅ローン申請指数は＋１．８％＝ロンドン為替 米３０年固定金利は６．４２％と前回の６．５１％から低下した。住宅ローン申請指数は＋１．８％と前回の－０．８％からプラスに転じた。購入指数は１６１．１から１５９．５に低下。借り換え指数は９１９．９から９６６．８に上昇。 USD/JPY158.94EUR/USD1.1779EUR/JPY187.22