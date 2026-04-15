市場には警戒感が残る、中東和平協議控えてややドル買いに＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、ややドル買いに傾いている。週後半に２回目の米国とイランの和平協議が開かれる見込みとなっている。ただ、市場は期待一色でもないようだ。米国によるホルムズ海峡の封鎖が続くなかで、米ワシントン・ポストが「米国、中東に数千人の兵士を追加派遣」と報じた。イラン軍からは「米国の封鎖が続くならペルシャ湾と紅海を封鎖する