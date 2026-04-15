本日のNYオプション期限・主要行使価格と規模 4/15（水） EUR/USD 1.1600（10億ユーロ） 1.1610（15億ユーロ） 1.1650（16億ユーロ） 1.1655（6.4億ユーロ） 1.1660（9.73億ユーロ） 1.1685（5.97億ユーロ） 1.1700（7.28億ユーロ） 1.1750（22億ユーロ） 1.1800（17億ユーロ） 1.1750（7.85億ユーロ） USD/JPY 158.00（11億ドル） 158.25（5.6