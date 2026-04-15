巨人は15日、今月22日に群馬・前橋敷島球場で開催する中日戦（18時〜）で、地元・群馬出身のタレント・井森美幸（57）がセレモニアルピッチを行うと発表した。「ぐんま大使」も務める井森はプロ野球、高校野球のファンで知られ、巨人を応援している。また、5人組コーラスグループ「ベイビーブー」による国歌斉唱、群馬県の「宣伝部長」であるマスコットキャラクター・ぐんまちゃんの来場など、様々なイベントを予定している