第46回横溝正史ミステリ＆ホラー大賞（KADOKAWA主催）の選考会が15日開かれ、大賞に水沢文尾さん（52）の「初髪下ろし」が選ばれた。賞金は300万円。「初髪下ろし」は読者賞も受賞した。優秀賞の該当作はなかった。贈呈式は11月に東京都内で開催予定。