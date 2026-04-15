15日午前1時10分ごろ、新潟市東区のJR白新線新潟貨物ターミナル駅構内で、貨物列車と作業用車両が接触する事故があった。JR東日本によると、作業用車両には7人が乗っており、40代の男性作業員が右足首を骨折した。作業用車両が、隣接する線路を走る貨物列車と接触する位置に停車していた。作業計画の段階で、列車との衝突を避けるための区間が正しく設定されていなかった可能性があるといい、JR東は詳しい事故原因を調べる。