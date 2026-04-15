日に日に暖かくなってきて、夏はすぐそこ！と感じる日もありますよね。暑くなると食べたくなるのが「冷奴」。いま進化しているんです。【写真を見る】作り方だけではなく「栄養面」でも違う？絹、木綿、それぞれに合うトッピングは？豆腐メーカーが調査「絹派」「木綿派」どっち？山形純菜キャスター:街の人は絹派なのか、木綿派なのか。豆腐メーカーの「相模屋食料」が調査しております。それによると、絹派が多いということでし