レバノンでイスラエル軍による親イラン民兵組織ヒズボラへの攻撃が続いていることを巡り、日本や英国、カナダなどの10カ国は14日、戦闘の即時停止を求める共同声明を発表した。イスラエルやヒズボラに直接言及はしていない。共同声明は、レバノン南部で3月下旬に国連平和維持活動（PKO）を担う要員が爆発で死亡したことを「最も強い言葉で非難する」とし、「全ての紛争当事者が国際人道法を守らなければいけない」と指摘した。