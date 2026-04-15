俳優の菅井友香さん、中村ゆりかさん、太田勇監督が映画『チェイサーゲームW 水魚の交わり』の完成披露舞台挨拶に登場し、恋愛相談トークを行いました。 【写真を見る】【 菅井友香 】マンネリ解消に「スカイダイビング」を提案中村ゆりかと映画『チェイサーゲームW』舞台挨拶で真剣恋愛相談ゲーム業界のリアルと、女性同士の恋愛を繊細に描き、多くの視聴者から熱い支持を獲得したドラマシリーズ「チェイサーゲー