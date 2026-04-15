車いすの被爆者として知られた故・渡辺 千恵子さんが、被爆後に生活を支えるため編んだセーターが、長崎原爆被災者協議会（＝被災協）に寄贈されました。 今年6月に設立70年を迎える被災協が、被爆者運動の歴史を示す展示をしようと探していて、渡辺さんと親交のあった平野 妙子さんが寄贈しました。 ※詳しくは動画をご覧ください