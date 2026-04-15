本日の日経平均株価は、米国とイランの停戦交渉の進展期待から買いが優勢となり、前日比256円高の5万8134円と続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は38社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、コンデンサー関連株に投資マネーの攻勢が続いた村田製作所 [東証Ｐ]