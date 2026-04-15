この記事をまとめると ■トラックのキャビンと荷室の隙間はフレームのしなりを逃がすために必要である ■振動や騒音の遮断や整備性向上など複数の役割をもつ構造 ■トレーラーでは旋回や傾斜対応など安全確保のためさらに重要となる 「謎の隙間」には意味がある トレーラー、バンタイプ、積載車とトラックにはさまざまなタイプがある。その種類によって運べる荷物や長さなどはまちまちで、用途に合った形状をしている。こうした