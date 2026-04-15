女優の菅井友香（30）と中村ゆりか（29）が15日、都内でダブル主演映画「チェイサーゲームW水魚の交わり」（監督太田勇、5月15日公開）の完成披露舞台あいさつに登壇した。ゲーム業界のリアルと女性同士の恋愛を描いた同名ドラマシリーズの続編。映画ではドラマから7年後を舞台に、恋人から家族になった2人の姿が描かれる。イベントでは、事前に募集した恋愛相談に2人が回答。マンネリに悩むカップルからの相談に菅井は「