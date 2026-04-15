スマートフォンに表示されたフェイスブック（中央）などSNSのアプリ＝2025年12月（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）のフォンデアライエン欧州委員長は15日、オンライン空間で子どもを保護するため、利用者の年齢を確認できるアプリの提供を近く始めると明らかにした。EU加盟国では、依存症などの弊害が指摘される交流サイト（SNS）を巡り、子どもの利用を禁じる動きが広がっている。アプリの提供で実効性が高