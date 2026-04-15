お笑いタレントの山田花子（51）が、晩ごはんに困った際の“最高メニュー”を公開し、注目を集めている。【映像】山田花子の手料理（複数カット）2010年にトランペット奏者の福島正紀（55）と結婚し、13歳と9歳、2人の息子を育てている山田。夫に毎朝作るゆで卵3つ、アボカドなどが入ったボリュームたっぷりのサラダや、ヘルシーで安いという丼ぶり弁当など、さまざまな手料理をブログで紹介してきた。晩ごはんに困った際の“