イリュージョニストの“プリンセス天功”こと引田天功（年齢非公表）が15日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲスト出演し、ペットについて語った。「キング」という名のホワイトタイガーを飼っていることで知られる天功。自身は現在、家族とともにイタリア在住だが、キングは日本で飼育。遠距離生活を余儀なくされている。「日本にはいろんな規定があって。今はワシントン条約で、その国