◇プロ野球 パ・リーグ ソフトバンクー楽天(15日、みずほPayPayドーム)楽天の辰己涼介選手が好返球で逆転の芽を消しました。1点リードの7回に先発の古謝樹投手が1アウト2･3塁のピンチを背負います。代打の中村晃選手が内野に転がすと、小深田大翔選手がホームへ返球。判定はセーフとなり三木肇監督がすぐさまリクエスト。しかし判定は覆らず同点となり、古謝投手はマウンドを降ります。嫌な空気がグラウンドに流れるなか、今宮健太