4月14日、バラエティ番組『ザ!世界仰天ニュース』（日本テレビ系）が放送され、ゲストに俳優の佐藤浩市が出演したが、その近影が話題となった。この日は3時間スペシャルで、佐藤は17日に公開を控える映画『人はなぜラブレターを書くのか』で共演する綾瀬はるか、當真あみ、妻夫木聡とともに、スタジオに登場した。「佐藤さんは、番組のMCを務める笑福亭鶴瓶さんと親交が深く、リラックスした様子で収録に臨んでいました。映画