◆第３７回東京スプリント・Ｊｐｎ３（４月１５日、大井競馬場・ダート１２００メートル、良）大井の白砂にスピード自慢の猛者１４頭（ＪＲＡ５、南関東９頭＝マックスは競走除外）が集結。１番人気のヤマニンチェルキ（牡４歳、栗東・中村直也厩舎、父フォーウィールドライブ）は、直線で追い込むことができず４着に敗れた。初海外遠征となった前走、リヤドダートスプリントでの大敗からの巻き返しを図ったが、昨年の北海道ス