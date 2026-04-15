元ヤクルト監督の古田敦也氏が、１５日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。日本ハム、巨人、中日でプレーした中田翔氏、オリックスでプレーしたＴー岡田氏を招き、打撃理論について語った。日米通算４３６７安打を記録し、日本人初の米野球殿堂入りを果たしたイチロー氏に話が及んだシーンでは、中田氏が「イチローさんはプロ入ってから『振り子打法だったら打てない』って２軍に落とされても、そのスタイルは変えな