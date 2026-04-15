筆者の話です。保育園の帰り道、大きな箱をひとりで運んだ記憶があります。何気ない出来事だと思っていたその日が、後になって違う意味を持ち始めて──。 持ち帰る 「大丈夫、持って帰ります」保育園の年長のとき、先生に呼び止められ「お母さんに取りに来てもらってね」と見せられたのは、ランドセルの箱でした。保育園からあっせんチラシをもらっていたランドセル。保育園経由で購入したのは、どうやら私だけだったよ