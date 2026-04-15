◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―広島（１５日・バンテリンドーム）広島の栗林良吏投手が７回途中２失点で降板した。３月２９日（マツダ）のプロ初先発で９５球、被安打１のマダックス＆準完全試合で封じた相手との再戦。初回から多彩な変化球で的を絞らせなかった。５回には２死二塁を招いたが、左中間への大飛球を中堅・大盛が好捕し、ピンチを切り抜けた。３―０の７回は先頭の代打・大島に四球、高橋周に一塁内野安打を許し