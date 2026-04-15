将棋の福間香奈女流王位＝清麗、女王、女流王座、倉敷藤花＝に大島綾華女流二段が挑む第３７期女流王位戦五番勝負第１局が１５日、兵庫・姫路市の旅館「里湯ひととき夢乃井」で指され、先手・大島が１５８手で投了した。驚異的な粘りを見せた。９３手目で残り時間は２分。しかし１２９手目までストップウォッチを１分も進ませない早指しで耐え続けた。「粘るしかないと思ったんですけど。（相手が）穴熊なんで、ちょっとこちら