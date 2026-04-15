春の味覚が登場です。射水市できょう、特産のタケノコの初競りが行われました。集荷場に並んだ朝どれの大きなタケノコ。射水市の黒河地区で採れる「黒河たけのこ」は味と香りが強く、歯ごたえが良いのが特徴です。初競りに並んだタケノコはあわせておよそ490キロ。去年の初日を160キロ上回り、高いもので1キロ当たり700円と去年より100円高い値で取り引きされました。今年は、今月に入って暖かい日が続き、タケノコの成長が進んだ