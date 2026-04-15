今年2月、パラバドミントンの世界選手権で初優勝を果たした富山市出身の河合紫乃選手が県庁を訪れて結果を報告するとともに今後の意気込みを語りました。県庁を訪れたのは、富山市出身の河合紫乃選手です。今年2月、バーレーンで行われたパラバドミントンの世界選手権で初優勝を果たし、きょうは新田知事から表彰を受けました。もともとバドミントンの実業団選手だった河合選手は、けがによる後遺症で左足に障害が残り