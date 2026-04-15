地域の子どもたちに地元のホタルイカのことを知ってもらおうと、富山市の水橋漁港できょう、見学会が行われました。見学会に参加したのは、水橋学園の児童と近くの保育所の園児、合わせて77人です。この取り組みは、地元で取れたホタルイカを実際に見て触れることで、より身近に感じてもらおうと、富山市北商工会水橋支所が毎年開いています。「ぷにゅぷにゅ楽しい」「目2個あるよ手が10本あって…」また、ゆでたホタルイカも