札幌・豊平署は15日、人気アイドルグループ「嵐」の最後のライブツアーを妨害する内容の脅迫文を送ったとして、威力業務妨害の疑いで札幌市北区、無職杉野遼馬容疑者（25）を逮捕した。署によると、文書には「ライブの前日に1人分かりやすく人をあやめてあげよう」などと記載されていた。逮捕容疑は、北海道警本部に脅迫文を郵送し、3月13〜15日に札幌市で開催されたライブで、運営会社の警備を強化させるなどした疑い。署に