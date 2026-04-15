アラブ首長国連邦（UAE）から撮影した、ホルムズ海峡近くの貨物船＝3月11日（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は14日、ニューヨーク・ポスト紙の電話インタビューで、米国とイランの戦闘終結に向けた協議が「2日以内」に仲介国パキスタンで再開される可能性があると語った。米紙ウォールストリート・ジャーナルは15日、米イランが再協議を行うことで原則合意したと当局者の話として報じた。日時や場所は未定