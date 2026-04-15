沖縄県名護市辺野古沖で研修旅行中の同志社国際高校（京都府京田辺市）の生徒らを乗せた小型船２隻が転覆し、女子生徒と船長が死亡した事故で、亡くなった女子生徒の父親が投稿サイト「ｎｏｔｅ（ノート）」で情報発信を始めた。亡くなった娘への思いをつづり、学校の対応の問題点を指摘している。（京都総局清水美穂）事故は１か月前の３月１６日午前１０時１０分頃に発生した。２隻のうち、「不屈」が転覆した後、助けに向